شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأولى من نوعها بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان فى مصر، وتأتى فى نهاية السنة الأولى من عمر اللجنة الدائمة.

وأضاف أحمد إيهاب جمال الدين فى تصريحات صحفية له، أنه خلال هذا العام شرعت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى دراسة وتحديد كل النقاط وحصر وتوصيف لكل التوصيات التى تلقتها مصر من كافة الآليات الدولية لحقوق الإنسان، متابعا: "نعمل بالتوازى على إعداد الردود على أى شكاوى، نعمل فى دراسة الأمور التشريعية ورصد وتحليل كل ما يثار ضد مصر".

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وأشار أحمد إيهاب جمال الدين إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قام بصياغتها فريق عمل كبير، موضحًا أن اجتماع اليوم ناقش المسودة الأولى للاستراتيجية، وأنه سيتبعها سلسلة من جلسات الاستماع التى تنوى اللجنة لتنظيمها فى محافظات مختلفة حول طموحات مصر فى مجال حقوق الإنسان، وأنه بعد ذلك سيتم تنقيح المسودة الأولية وطرحها على اللجنة العليا لدراستها فى ضوء المحددات والأولويات الوطنية.

وذكر السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أن الاستراتيجية الوطنية تأتى كمكلمة لأول سنة من عمر اللجنة، متابعا:" استمعنا اليوم للمقترحات بشأن التطوير، أرسلنا لأكثر من 30 جهة وطنية بشأن تصوراتهم".