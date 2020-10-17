شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز لـ أسامة هيكل: التزم الصمت أو ابحث عن وظيفة تناسب قدراتك فى التنظير الفارغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز انتقادا لوزير الدولة للإعلام بعد تصريحاته الأخيرة التي جاءت عن الفئات التى لا تقرأ الصحف أو تشاهد التليفزيون والتى وصفها بأنها تمثل حوالى 60% أو 65% من المواطنين.

وكتب الباز عبر حسابه بموقع فيس بوك قائلا: "لماذا لا يلتزم أسامة هيكل الصمت؟، لا أعرف ما الذي يريده أسامة هيكل وزير الدولة للأعلام، فالوزير الذي يجب أن يجتهد ويقدم أفكارا لتطوير الإعلام، الذي هو سلاح حقيقي فى معركة الدولة ضد الاٍرهاب، يتفرغ تقريبا للهجوم عليه وتشويهه والتقليل من قدره وتأثيره".

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محمد الباز

وأضاف الباز: "هيكل لا يكف عن بث روح الإحباط فى جموع الصحفيين، والإشارة إلى أنه لا أحد يقرأ الصحف أو يشاهد التليفزيون، وهو ما يمكن أن يؤثر فى صناعة الإعلام سلبيا، فلماذا يدفع المعلنون للصحف أو القنوات إذا كان أحد لا يقبل عليها؟"، واختتم الباز: "نصيحة لأسامة هيكل التزم الصمت فهو أنفع وأجدى، وإلا فيمكنك أن تبحث عن وظيفة أخرى تناسب قدراتك فى التنظير الفارغ".

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام نقلت تصريحات لوزير الإعلام جاءت كالاتي "أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام: الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلوا حوالى 60 أو 65% من المجتمع، لا يقرءون الصحف ولا يشاهدون التليفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات".