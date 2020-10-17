شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الشيوخ : الفريق جلال هريدى يرأس الجلسة الافتتاحية للمجلس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المستشار محمود إسماعيل ، القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، إن الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، من المتوقع أن يرأس الجلسة الافتتاحية للمجلس والتي ستنعقد في تمام الساعه 12 ضهر غدا الأحد، باعتباره أكبر الاعضاء سناً إعمالا للقانون والسوابق البرلمانية.

وأضاف اسماعيل ، في تصريح خاص لـ " الخليج 365 " أن أصغر الاعضاء سنا، والمتوقع أن يعاونا رئيس السن في الجلسة الافتتاحية، هما محمود ترك، ونهي الشريف.

وفيما يتعلق باستخراج كارنيهات لـ 100 نائبا المعينون والتي صدر قرار من رئيس الجمهورية بتعينهم، أوضح القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ انه سوف بتم تحديد موعد في يوم لاحق لاتمام عمليه استخراج الكارنيهات علي أن يقتصر غدا علي أعمال الجلسة الافتتاحية.

Advertisements

ومن المتوقع، أن تُعقد الجلسة الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنا ،، ويعاونه نائبان يمثلان أصغر الأعضاء سنا، ويٌشرع في بداية الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن انتخابات الشيوخ لاسيما إعلان النتيجة، وكذا تلاوة قرار الرئيس بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ (100) عضواً.

يعقب ذلك مرحله مهمة في حياه عضو مجلس الشيوخ، حيث أداء اليمين الدستورية والتي يبدأ معها ممارستها لمهامه النيابية وفقا لما حدده الدستور والقانون، علي أن تستهل بتلاوة أكبر الأعضاء سنا يعقبه العضوان المعاونين له ثم باقي الأعضاء عضواً عضواً في جلسة واحدة أو أكثر.

ويجب علي عضو مجلس الشيوخ تلاوة القسم حسب صيغته الدستورية دون زيادة أو نقصان في أي من كلماته، حتي يتمكن عضو مجلس الشيوخ من ممارسة مهامه، ونصه \" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه\".

ثم تشهد الجلسة بعد ذلك انتخاب رئيس المجلس قبل إعلان القواعد التنظيمية الحاكمة في ضوء الدستور والقانون والسوابق البرلمانية، ومن المتوقع أن يُلقى رئيس المجلس بعد انتخابه كلمه بهذه المناسبة، ويعقب ذلك انتخاب وكيل المجلس، كما من المتوفع ان تشهد الجلسة تشكيل لجنة لاعداد اللائحة الداخليّة للمجلس.