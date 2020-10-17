2400 منشور توعية ضد كورونا في مدارس الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد ــ محمد الباريسي:

نفذت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، خطة وقائية بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي والإدارات المختلفة للحد من انتشار الأمراض المعدية وخاصة "فيروس كورونا المستجد كوفيد ــ 19"، والتي قد تحدث بالمؤسسات التعليمية.

أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم السبت، أن الخطة تشمل: "توزيع 2400 منشور من الإرشادات الوقائية على جميع المدارس بمراكز المحافظة الخمس والمرور على المدارس للتأكد من جودة البيئة الصحية الداخلية والخارجية للمدارس وذلك لمنع انتشار الأمراض المعدية، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى التلاميذ والطلاب والتوعية بالأمراض المعدية وسبل منع انتشارها، والتأكد من توافر المطهرات والمعقمات بالمدارس وعمل بروتوكول تعاون بين الصحة والتربية والتعليم لضمان تعقيم ونظافة المدارس استقبالًا للعام الدراسي الجديد.

وأضاف محروس، أنه بجانب هذا يجري المرور على النظافة العامة ومتابعة الإجراءات المتخذة لتحقيق مستوى النظافة المطلوب وعدم تراكم القمامة؛ وكذلك المرور على خزانات المياه والوقوف على مدى مطابقتها للشروط والمواصفات ودورية التطهير طبقًا للمدد البينية للتطهير، كما يتم أخذ عينات من مياه الشرب للوقف على مدى مطابقتها للمواصفات ومتابعة النظافة العامة لدورات المياه.