وكيل "تعليم الوادي الجديد" يحيل مدير مدرسة للتحقيق العاجل

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أحال الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، مدير إحدى المدارس التابعة لإدارة بلاط التعليمية للتحقيق العاجل لوجود تقصير في الانضباط الإداري للمدرسة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لعدد من المدارس بإدارة بلاط التعليمية، إذ أكد أنه لا تهاون مع أي مقصر أو مخالف في أداء العمل وستجري المحاسبة وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

واستقبلت اليوم السبت 464 مدرسة على مستوى محافظة الوادي الجديد طلابها وفقًا للخطة الدراسية التي تم وضعها تماشيا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتقليل الكثافة الطلابية داخل المدارس من خلال التناوب بين الصفوف الدراسية، إذ تضم مدارس المحافظة نحو ٧٠ ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية-الإعدادية - الثانوية العام والفني).