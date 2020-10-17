ضغوط متزايدة تواجه جونسون لتنفيذ الإغلاق الوطني العام

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت، لضغوط متزايدة لتنفيذ الإغلاق الوطني أو ما يطلق عليه " قاطع الدائرة الكهربائية " ، في ظل تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء المملكة المتحدة ومعارضة السلطات المحلية لنظامه الجديد المكون من ثلاثة مستويات .

وفي ظل نظام " الثلاثة مستويات" الجديد، يتم تصنيف المناطق على أنها في مستوى "متوسط" أو "مرتفع" أو "مرتفع للغاية من ناحية الإصابات بالفيروس."

واكتظت العديد من المستشفيات البريطانية بمصابي الجائحة، وقد لا تتمكن قريبا من التعامل مع تدفق مرضى كوفيد-19.

وسجلت بريطانيا نحو 16 ألف حالة اصابة جديدة بالفيروس في غضون 24 ساعة أمس الجمعة ، وفقا للأعداد الرسمية . ومع ذلك ، يعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك ، حيث قدرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة الإصابات المؤكدة في إنجلترا وحدها بنحو 28 ألف حالة يوميا.