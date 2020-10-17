فيديو.. شاهد صلاة الجنازة ولحظة دفن جثمان والدة الشهيد أحمد منسي بجواره

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

رصدت عدسة "الخليج 365" اللقطات الأولى لصلاة الجنازة وأعقبها دفن والدة الشهيد أحمد منسي، في مقابر العائلة بمحافظة الشرقية، مساء اليوم السبت.

وأدى أهالي مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، صلاة الجنازة على السيدة، سناء محمد رضا، والدة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، والتي وافتها المنية، عصر اليوم بعد أزمة صحية مرت بها منذ 3 أسابيع، نقلت على إثرها إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس.

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أدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد "التوحيد" بالعاشر من رمضان، وسط حضور عدد من أقارب وأصدقاء الشهيد، قبل تشييعها إلى مثواها الأخير ودفنها بجوار نجلها بمدافن العائلة بمنطقة الروبيكي.

واستشهد الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، يوم 7 يوليو 2017، ودُفن بمقابر عائلته بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان، عقب استشهاده في الهجوم الإرهابي، والذي أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقتها، أن القوات المسلحة نجحت في إحباط الهجوم الإرهابى، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 فردًا تكفيريًا وتدمير 6 عربات، واستشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة.