منذ سبعة عقودٍ / أمريكا تنفّذ أوّل حكم إعدامٍ بحقّ إمرأة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها حددت يوم الثامن من ديسمبر المقبل، موعدا لتنفيذ أوّل حكم تصدره محكمة إتحادية بإعدام إمرأة منذ نحو 70 عاما.

وقالت الوزارة في بيان أمس، الجمعة 16 أكتوبر 2020، إن ليزا مونتغومري، المدانة بخنق إمرأة حامل في ولاية ميزوري عام 2004، ستُعدم بحقنة مميتة في سجن "تير هوت" بولاية إنديانا.

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ويقول مركز معلومات عقوبات الإعدام إن آخر إمرأة أعدمت بقرار محكمة إتحادية كانت بوني هيدي التي وُضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953.

رويترز