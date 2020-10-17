باريس / منفّذ عمليّة الذبح من أصل شيشاني وماكرون يصف العمليّة بـ"هجومٍ إرهابي إسلامي" يستهدف حريّة التعبير

قال مصدر قضائي فرنسي لـ"فرانس براس" اليوم السبت، إن منفذ هجوم ضاحية باريس من أصل شيشاني ومولود في موسكو، ويبلغ من العمر 18 عاما.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأنّه تمّ إيقاف خمسة أشخاص آخرين بعد مقتل مدرس بقطع الرأس قرب معهد في الضاحية الغربية لباريس، ما يرفع العدد الإجمالي للموقوفين في إطار هذا الاعتداء إلى تسعة أشخاص.