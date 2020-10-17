قال مصدر قضائي فرنسي لـ"فرانس براس" اليوم السبت، إن منفذ هجوم ضاحية باريس من أصل شيشاني ومولود في موسكو، ويبلغ من العمر 18 عاما.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأنّه تمّ إيقاف خمسة أشخاص آخرين بعد مقتل مدرس بقطع الرأس قرب معهد في الضاحية الغربية لباريس، ما يرفع العدد الإجمالي للموقوفين في إطار هذا الاعتداء إلى تسعة أشخاص.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد توجّه مساء أمس الجمعة، إلى "كونفلان سانت أونورين" في شمال غرب باريس، حيث قُطع رأس أستاذ تاريخ بعد الظهر على يد مهاجم أردته الشرطة قتيلا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح تداولته وسائل الإعلام الفرنسية إن "عملية قتل المدرّس الذي عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في حصة دراسية "هجوم إرهابي إسلامي".
وأضاف ماكرون إن "الأمة بأكملها" مستعدة للدفاع عن المدرسين وأن "الظلامية لن تنتصر".
وقال إن المنفذ للهجوم كان" يستهدف بهذا الهجوم ضرب حرية التعبير"
وكان ماكرون قد زار سابقا خلية الأزمة التي شُكّلت بعد الحادثة في وزارة الداخلية .
كانت هذه تفاصيل خبر باريس / منفّذ عمليّة الذبح من أصل شيشاني وماكرون يصف العمليّة بـ"هجومٍ إرهابي إسلامي" يستهدف حريّة التعبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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