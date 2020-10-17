إصابة وزيرة خارجية بلجيكا بكورونا

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز، اليوم السبت، في تغريدة على "تويتر"،: "نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد الخاصة بي إيجابية"، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.

وقالت: "من المحتمل أن تكون العدوى جاءت من داخل دائرة أسرتي في ضوء الاحتياطات المتخذة خارج منزلي".

​وكانت ويلمز قالت يوم الجمعة الماضي إنها ستدخل عزلا صحيا ذاتيا

مع ظهور أعراض عليها يشتبه بأنها لفيروس كورونا المستجد.

​وحضرت ويلمز في 12 أكتوبر محادثات مباشرة مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الآخرين في لوكسمبورج.

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وكانت الحكومة البلجيكية أعلنت الجمعة إغلاق جميع المطاعم والحانات لمدة أربعة أسابيع بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس

كورونا.

وقال رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو بعد اجتماع أزمة أنه سيكون هناك أيضا حظر تجول على مستوى البلاد من منتصف الليل حتى الساعة 5 صباحا (بالتوقيت المحلي).

وسيعمل المواطنون في المنزل حيثما أمكن ويكونوا على اتصال وثيق بشخص واحد فقط خارج منزلهم.

وبلغ متوسط الإصابات اليومية الأخيرة على مدى أسبوع ما يقرب من 6000 في بلجيكا، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا.