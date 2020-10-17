قيود جديدة للحد من انتشار كورونا في إيطاليا

أعلن جيوفاني توتي، رئيس منطقة ليجوريا في شمال غرب إيطاليا، أن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، اجتمع مع السلطات المحلية اليوم لمناقشة تشديد القيود على مستوى البلاد لمواجهة ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، وفقًا لما نشرته وكالة سبوتنيك.
المدارس على التناوب بين الدروس عبر الإنترنت وحضور الطلبة في المدارس، كما ستطلب من الشركات التوسع في العمل عن بعد.
وقال توتي "نعكف على بحث بعض الإجراءات"، مضيفا أن الحكومة ستحث
لكنه قال إن المسؤولين في الوقت الحالي لن يفرضوا حظر التجول أثناء الليل ولن يفرضوا المزيد منالقيود على الحانات والمطاعم.
وقالت وسائل إعلام إيطالية إن إجراءات جديدة ربما توافق عليها الحكومة يوم الاثنين.
وسجلت إيطاليا 10010 إصابات جديدة أمس الجمعة، وفقا لوزارة الصحة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بداية ظهور المرض في البلاد.
ووفقا للأرقام الرسمية، فإن البلاد لديها ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوروبا، بعد بريطانيا، حيث سجلت أكثر من 36 ألف حالة منذ بدء انتشار المرض في فبراير.
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