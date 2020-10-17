أرمينيا: تركيا وأذربيجان تحاولان توسيع رقعه الأرهاب

أكد بيان الأمن الأرمني، أن التحالف بين تركيا وأذربيجان وقوى الإرهاب يحاول توسيع جغرافية تلقيه الذخيرة وجذب الإرهابيين، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وذكرت هيئة الأمن الوطني الأرمنية في بيان لها اليوم السبت أن طائرات من طراز "بوينغ-747" و"إيل-76" تابعة لشركة Silk Way الأذربيجانية نفذت في 16 و17 أكتوبر رحلات من باكو إلى مطار بغرام قرب كابل، وكذلكمطار لكشار كاه بجنوب أفغانستان.
واتهم الأمن الأرمني أذربيجان بنقل "مرتزقة إرهابيين" وشحنات أسلحة إلى أراضيها من أفغانستان، بدليل تنفيذ شركة نقل جوي أذربيجانية رحلات إلى مطارات عسكرية هناك.
وتابع البيان أن رحلات على نفس المسارات متوقعة في 18 أكتوبر، إضافة إلى رحلات من باكو إلى قندهار،وفي 19 أكتوبر أيضا، حين لا يرد ذكر بعض تلك الرحلات في جدول الرحلات الدولية.
ورفض البيان مزاعم تهريب الذخيرة إلى أرمينيا من الخارج باستخدام طائرات مدنية، مؤكدا أن "التحالف الثلاثي التركي-الأذربيجاني-الإرهابي هو الذي يروج هذه الاتهامات الكاذبة، في محاولة لنسب ممارساتها غير القانونية إلى الجانب الأرمني".
وفي وقت سابق، اتهمت أرمينيا ودول أخرى أذربيجان وتركيا بنقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى جبهات القتال في إقليم قره باغ، وهي اتهامات تنفي أنقرة وباكو صحتها.
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