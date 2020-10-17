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مالطا تُسجل 204 إصابات بكورونا

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سجلت مالطا، اليوم السبت، رقما قياسيا لحالات الإصابة بفيروس بلغ 204 حالات، فيما أعلنت السلطات عن قيود جديدة للحد من انتشار الفيروس.

وحالات الإصابة الجديدة تمثل تقريبا ضعف الرقم القياسي اليومي السابق وهو 112، المسجل أمس.

وشهدت الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها

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نصف مليون شخص، زيادة حادة في الإصابات في الأسابيع الماضية، مما دفع رئيس الوزراء، روبرت ابيلا، للدعوة إلى فرض قواعد للصحة العامة أكثر صرامة.

وذكرت الحكومة، أمس الجمعة، أن ارتداء الكمامات سيكون الآن

إجباريا عند الخروج من المنزل، وأنه سيتعين غلق الحانات في الساعة الحادية عشرة مساء، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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