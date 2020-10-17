مالطا تُسجل 204 إصابات بكورونا

سجلت مالطا، اليوم السبت، رقما قياسيا لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 204 حالات، فيما أعلنت السلطات عن قيود جديدة للحد من انتشار الفيروس.
وحالات الإصابة الجديدة تمثل تقريبا ضعف الرقم القياسي اليومي السابق وهو 112، المسجل أمس.
وشهدت الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها
وذكرت الحكومة، أمس الجمعة، أن ارتداء الكمامات سيكون الآنإجباريا عند الخروج من المنزل، وأنه سيتعين غلق الحانات في الساعة الحادية عشرة مساء، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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