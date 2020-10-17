الصين: توفير لقاح كورونا التجريبي بـ 60 دولارا

أعلنت الصين عن بدء تطعيم الموظفين الأساسيين والفئات الأخرى الأكثر عرضة للإصابة، بلقاح شركة سينوفاك التجريبي المضاد لكوفيد-19، بسعر 60 دولارا تقريبا، وذلك في إطار برنامج وطني، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في مدينة جياشينغ بشرق الصين، إن جرعتين من اللقاح المرشح الذي يُطلق عليه اسم "كورونافاك" كافيتان، وستكلفان 200 يوان (حوالي60 دولار)، وأن التطعيمات للفئات الرئيسية بما في ذلك العاملين في المجال الطبي بدأت.
وجرى تطعيم مئات الآلاف من الصينيين بلقاحات تجريبية، في تجارب وصلت إلى المرحلة الأخيرة، كجزء من برنامج طارئ للتطعيم بدأ في يوليو.
ووصل لقاح شركة سينوفاك إلى تجارب المرحلة الأخيرة في البرازيل وإندونيسيا وتركيا، وقالت الشركةإن تحليلا مؤقتا لبيانات تجارب المرحلة الثالثة قد يصدر في نوفمبر على أقرب تقدير.
وكانت شركة "بايو فارما" المملوكة للدولة في إندونيسيا، قد توصلت إلى اتفاق للحصول على 40 مليون جرعة على الأقل من "سينوفاك"، وقالت الأسبوع الماضي إن تكلفة اللقاح ستبلغ نحو 200 ألف روبية (13.60 دولار) للجرعة الواحدة، عندما يصبح متوفرا في إندونيسيا.
وقالت الصين إنه على الرغم من السماح للشركات بتحقيق أرباح معقولة، فإن أسعار لقاحات كوفيد-19 يجب أن تكون قريبة من سعر التكلفة.
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