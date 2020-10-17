المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 841 ألفًا و661 حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك إلى 841 ألفا و661 حالة حتى اليوم السبت، بتوقيت مكسيكو سيتي، وفق بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في

المكسيك جراء الإصابة بالفيروس بلغ 85 ألفا و704، وتعافى من مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس 712 ألفا و250 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 33 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المكسيك.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.