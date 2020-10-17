وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك إلى 841 ألفا و661 حالة حتى اليوم السبت، بتوقيت مكسيكو سيتي، وفق بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
المكسيك جراء الإصابة بالفيروس بلغ 85 ألفا و704، وتعافى من مرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس 712 ألفا و250 من المصابين حتى الآن.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في
ومر نحو 33 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المكسيك.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 841 ألفًا و661 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.