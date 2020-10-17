الإعلان عن إصابة بكورونا داخل مقر إقامة البابا فرنسيس

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أكتوبر 2020 07:19 مساءً - منذ 50 دقيقة

أعلنت الفاتيكان في بيان اليوم السبت عن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مقر إقامة البابا فرنسيس.

وأكدت الفاتيكان عدم ظهور أعراض مرض “كوفيد-19” حتى الآن لدى الشخص الذي تم تشخيص إصابته في بيت القديسة مرثا (أي مقر إقامة الحبر الأعظم).

Advertisements

وأشار البيان إلى أن الشخص المصاب عُزل خارج مقر إقامة البابا، مضيفا أن الموظفين في بيت القديسة مرثا الذين تفاعلوا معه مباشرة في الآونة الأخيرة دخلوا الحجر الصحي أيضا.

وسبق أن اكتشفت الفحوصات إصابة شخص آخر في بيت القديسة مرثا الذي يضم نحو 130 غرفة وجناحا بفيروس كورونا في مارس الماضي.

ويخضع البابا فرنسيس الذي أجريت له في الطفولة عملية جراحية لاستئصال جزء من إحدى رئتيه، لفحوصات “كوفيد-19” بشكل منظم.