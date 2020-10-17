بوتين وولي العهد السعودي يبحثان اتفاقيات “أوبك+” ومكافحة فيروس كورونا

آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2020 7:22 مساءً
الرئيس الروسي وولي العهد السعودي
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي تنفيذ الاتفاقات في إطار “أوبك+”.
وقال الكرملين في بيان، اليوم السبت، “أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود”.
وأضاف البيان أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقات القائمة بصيغة “أوبك بلوس”. كما أكد الجانبان استعدادهما لمزيد من التنسيق الوثيق في هذا الاتجاه من أجل الحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.
كما ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان التعاون في مكافحة فيروس كورونا، فضلاً عن آفاق استخدام لقاح “سبوتنيك V” الروسي.
وجاء في بيان الكرملين كما تمت مناقشة موضوع التفاعل في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا ، وعلى وجه الخصوص آفاق استخدام لقاح”سبوتنيك v” الروسي في المملكة العربية السعودية”.
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