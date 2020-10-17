السلطات إقليم بني ملال تعلن تدابير استباقية لمواجهة موجة البرد في المناطق الجبلية

أعلنت السلطات الولائية بإقليم بني ملال، أنه في إطار الاستعدادات الاستباقية لمواجهة موجة البرد بإقليم بني ملال، في اجتماع بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، ترأسه والي جهة بني ملال خنيفرة، بحضور رؤساء المصالح العسكرية والأمنية والسلطات المحلية لتفعيل المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة البرد بالمناطق الجبلية.

وأوضحت السلطات في بلاغ لها، أمس الجمعة، أنه تقرر”اتخاذ كل التدابير اللازمة والاستعدادات الاستباقية لمواجهة آثار هذه الموجة ووضع استراتيجيات الوقاية من الفيضانات، وحماية أرواح السكان بالاقليم، خاصة أن ما يميز هذه السنة هو تفشي وباء كوفيد -19- الذي أثر سلبا على العديد من القطاعات، الشيء الذي استوجب وضع خطة عمل تتناسب والوضعية الصحية الصعبة التي يعرفها إقليم بني ملال على غرار باقي أقاليم المملكة، وذلك من أجل ضمان حماية شاملة للساكنة التي في وضعية هشة، من آثار موجة برد محتملة”.

واضاف المصدر ذاته، أنه تمت صياغة خطة عمل جديدة تستلزم الارتكاز على مراجعة التدابير المتخذة، واحصاء الوسائل اللازمة مع ضمان انسجام تام بين تدخل مختلف الفاعلين المعنيين، وذلك أخذا بعين الاعتبار عدة عناصر أساسية كالحرص على الاستباقية من خلال تعبئة الموارد البشرية ووضع رهن اشارتها الوسائل اللوجستيكية الملائمة.

Advertisements

وفيما يتعلق بالمناطق المهددة بموجة البرد بإقليم بني ملال، فإن الدواوير والتجمعات السكنية المستهدفة، التي تقدر بحوالي 75 دوار وتجمع سكني تنتمي لـــ 09 جماعات ترابية، كلها تقع في مناطق تتميز بوعورة التضاريس وبقساوة المناخ، مما يجعلها مهددة بالعزلة في فصل الشتاء بسبب تساقط الثلوج.

وأشار البلاغ أنه، سيتم تعزيز الأطقم الطبية وتوفيرالأدوية الأساسية بالمراكز الصحية الأقرب لساكنة المناطق المهددة بموجات البرد، وتعبئة عدد من الآليات المختصة بإزاحة الثلوج وتوفير الموارد البشرية اللازمة لذلك، وتوزيع حطب التدفئة على مستوى مختلف المؤسسات التعليمية المعنية بموجة البرد والثلج، وكذا إيواء الأشخاص بدون مأوى بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المتواجدة بالإقليم.

بالإضافة الى تتبع حالة النساء الحوامل القاطنات بالدواوير التي يمكن أن تتعرض للعزلة، وتوفير الأغطية بالداخليات ودور الطالب وإيواء الأشخاص بدون مأوى في أماكن آمنة، وإعداد برنامج لتوزيع المؤن الغذائية والأغطية على الأسر المتواجدة في الدواوير والمناطق المهددة بالعزلة والمعرضة للضرر خلال فصل الشتاء، وتوزيع العلف المدعم على مربيي الماشية بهذه المناطق.