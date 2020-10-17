شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل والان مع التفاصيل

السبت 17 أكتوبر 2020 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة فلسطينيين من بلدة دورا جنوب الخليل.

Advertisements ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت المركبات وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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