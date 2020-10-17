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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 17 أكتوبر 2020

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة فلسطينيين من بلدة دورا جنوب الخليل.

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ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت المركبات وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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