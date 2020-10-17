شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة في هجوم مسلح بإقليم بلوشستان والان نبدء بالتفاصيل
وجاء هذا الهجوم بعد يومين من تعرض موكب لشركة تنمية النفط والغاز الباكستانية لهجوم مماثل أسفر عن مقتل 15 شخصاً بينهم رجال أمن، وتبنّت المسؤولية منظمة بلوشية المحظورة التي تتخذ من إيران مقراً لها.
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