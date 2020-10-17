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مقتل جندي وإصابة ثلاثة في هجوم مسلح بإقليم بلوشستان

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لقي جندي مصرعه وأصيب ثلاثة بجروح جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون اليوم على فرقة للقوات شبه العسكرية الباكستانية كانت تقوم بأعمال دورية روتينية في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الهجوم وقع في بلدة "تُربت" بإقليم بلوشستان، وأن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، مشيراً إلى أن قوات الأمن طوقت موقع الهجوم لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة المسؤولية.

وجاء هذا الهجوم بعد يومين من تعرض موكب لشركة تنمية النفط والغاز الباكستانية لهجوم مماثل أسفر عن مقتل 15 شخصاً بينهم رجال أمن، وتبنّت المسؤولية منظمة بلوشية المحظورة التي تتخذ من إيران مقراً لها.

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