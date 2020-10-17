شكرا لقرائتكم خبر عن 16171 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
وارتفع معدل الإصابة بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزعماء إقليميين آخرين إلى فرض قيود أشد صرامة.
وأظهرت البيانات أن بريطانيا سجلت 150 حالة وفاة جديدة، صعودا من 136 حالة أمس.
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