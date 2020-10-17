شكرا لقرائتكم خبر عن 16171 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت البيانات الحكومية اليوم السبت أن بريطانيا سجلت 16171 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك مقارنة مع 15650 إصابة في اليوم السابق.

وارتفع معدل الإصابة بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزعماء إقليميين آخرين إلى فرض قيود أشد صرامة.

وأظهرت البيانات أن بريطانيا سجلت 150 حالة وفاة جديدة، صعودا من 136 حالة أمس.