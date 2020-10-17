تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غدا الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا شرقا، ورطبا ليلا وصباح الإثنين على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.



الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

البحر في الخليج العربي خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:52 والمد الثاني عند 02:27.. والجزر الأول عند الساعة 20:11 والجزر الثاني عند الساعة 08:03 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط.. فيما سيحدث المد الأول عند 10:04 والمد الثاني عند الساعة 23:23.. والجزر الاول عند الساعة 16:34 والجزر الثاني عند الساعة 05:07 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 22 45 10

دبي 36 25 50 10

الشارقة 38 18 45 05

عجمان 33 23 60 30

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أم القيوين 35 16 50 05

رأس الخيمة 33 19 70 25

الفجيرة 32 22 45 15

العين 35 21 20 05

ليوا 35 19 80 15

الرويس 33 24 75 35

السلع 33 25 75 25

دلما 34 27 50 30

طنب الكبرى 34 27 60 30

طنب الصغرى 34 27 60 30

أبو موسى 34 27 60 30