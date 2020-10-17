شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 150 وفاة وأكثر من 16 ألف إصابة بكورونا في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أظهرت البيانات الحكومية اليوم "السبت" أن بريطانيا سجلت 16171 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك مقارنة مع 15650 إصابة في اليوم السابق.

Advertisements وارتفع معدل الإصابة بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية، مما دفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزعماء إقليميين آخرين إلى فرض قيود أشد صرامة. وأظهرت البيانات أن بريطانيا سجلت 150 حالة وفاة جديدة، صعوداً من 136 حالة الجمعة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 150 وفاة وأكثر من 16 ألف إصابة بكورونا في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.