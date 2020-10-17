روسيا تسجل 14922 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 279 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت روسيا ،اليوم السبت ، 14922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 279 حالة لترتفع حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و384235 مصابا، و24002 وفاة حتى الآن.

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واوضح المركز الروسي لمكافحة تفشي وباء كورونا ،انه سجل تماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 8617 شخصا، ما يرفع حصيلة المتعافين في مختلف أنحاء روسيا إلى مليون و65199 منذ بدء تفشي الوباء.

وقال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في تصريح صحفي "إن المنتجين والمصنعين للقاح الروسي يعملون على توفير اللقاح بكميات تكون قادرة على تغطية الحاجة المحلية بحلول شهر نوفمبر المقبل".