شكرا لقرائتكم خبر عن البوابة الرئيسية لـ"الشيوخ" تتزين لاستقبال أعضاء المجلس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي المهندسون المكلفون من كافة أعمال الترميم والصيانة للبوابة الرئيسية المُطلة على شارع القصر العيني، والتي تحمل لوجو "مجلس الشيوخ" باللغتين العربية والإنجليزية، ويعلوه قبة المجلس الشهيرة. واللافت أن هذا التصميم مزود بإضاءات لتضيف مزيدا من الشكل الجمالي على البوابة الرئيسية للمجلس، التي زينت بنقوش جمالية، يأتي ذلك بالإضافة إلي اللوجو الذي زين به المبنى الرئيسي للمجلس.

وتعد هذه الترميمات والتجديدات في إطار تطوير وتحديث مبنى الشيوخ بالكامل لاستقبال أعضاء أول مجلس للشيوخ بعد التعديلات الدستورية التي أُجريت عام 2019، والتى أعادت الغرفة التشريعية الثانية للحياة النيابية من جديد.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية كالأتى " يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

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تأتي تلك التجهيزات تحت إشراف ومتابعة مستمرة من اللجنة الإدارية والمالية المشكلة بموجب قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وعضوية كلا من المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام للشيوخ والمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، والتي تواصل اجتماعاتها لمراجع كافة التجهيزات وكان آخر اجتماع لها يوم 29 سبتمبر الماضي لمراجعة باقي التجهيزات المتبقية لانطلاق مجلس الشيوخ .





ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.



