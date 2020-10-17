تركيا.. اكتشاف جديد للغاز يرفع الاحتياطي بأحد الحقول إلى 405 ملايير متر مكعب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن ارتفاع حجم احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف في منطقة “تونا -1” بحقل صقاريا، بالبحر الأسود إلى 405 ملايير متر مكعب، بعد اكتشاف كميات إضافية تقدر ب 85 مليار.

وقال أردوغان، في تصريح صحفي من فوق سفينة الفاتح في البحر الأسود، “ما تزال أعمال التنقيب والبحث للسفن مستمرة بشكل كامل وبكل قوتها”، مبرزا أن هذه السفن تتمتع بأفضل التقنيات الهندسية، وجميع العاملين بها خبرات وطنية”.

وأضاف أن “النتائج الأخيرة تجعل البحر الأسود أهم اكتشافات الغاز الطبيعي بالنسبة لتركيا، وكنا نسعى دائما لأن يكون البحر المتوسط بحرا للسلام والتقاسم العادل للخيرات”.

يذكر أن الرئيس التركي كان أعلن، في 21 غشت الماضي، عن وجود 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود، بعد اكتشاف أحد الحقول.