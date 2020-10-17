مصدر رسمي يوضح حقيقة “إلغاء رخصة التنقل الإجبارية” من وإلى مدينة مراكش

نفت السلطات المحلية بمدينة مراكش، وجود أي قرار رسمي، بإلغاء إلزامية التوفر على رخصة التنقل الإستثنائية من وإلى المدينة، والتي فرضت قبل أشهر للحد من انتشار فيورس كورونا.

وفي حديث لموقع “اليوم 24″، أكد مصدر رسمي على المستوى الولائي لجهة مراكش آسفي، إن هذه الأخيرة كانت تتجه إلى إلغاء القرار، لكنها عدلت عن ذلك، بعد توصلها بتقييم جديد للوضعية الوبائية بالمدينة.

المصدر ذاته، أكد وجود تعليمات “مركزية” بالإبقاء على فرض الرخص الإستثنائية للتنقل، في ظل المعطيات الوبائية الحالية.

وكانت مصادر إعلامية، ذكرت أمس الجمعة، أن اجتماعا عقد على مستوى ولاية جهة مراكش آسفي، خلص إلى إلغاء العمل برخصة التنقل الإستثنائية، ابتداءا من نهاية الأسبوع الجاري، وهو الأمر الذي نفاه مصدر “اليوم 24”.

جدير بالذكر، أن مدينة خضعت منذ بداية أزمة جائحة كورونا، لتدابير تقييد التنقلات، تلزم المواطنين بالتوفر على رخص استثنائية قبل السفر من وإلى المدينة، وهو القرار الذي تم تأكيده أواخر شهر يوليوز قبيل عيد الأضحى، ولم يخضع لأي تعديل منذ ذلك الحين.