أمن طنجة يوقف مشتبه فيه متلبسا بالتغرير بطفلة ومحاولة هتك عرضها

تمكنت عناصر الدائرة الحادية عشر للشرطة بولاية أمن طنجة، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 57 سنة متلبسا بالتغرير واستدراج فتاة قاصر ومحاولة هتك عرضها.

ووفق بلاغ لولاية أمن طنجة، فإن المعلومات الأولية للبحث، تفيد أن مصالح الأمن توصلت بإشعارات من عدد من المواطنين الذين اشتبهوا في المعني بالأمر، عندما كان يحاول استدراج القاصر البالغة من العمر 12 سنة، بمنطقة خلاء بالقرب من حي مسنانة، بعدما سلمها مبلغ 40 درهما، وذلك قبل أن تتدخل دوريات الشرطة وتلقي عليه القبض.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.