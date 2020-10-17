شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية:تسجيل 739 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 4 حالات والان مع التفاصيل

السبت 17 أكتوبر 2020 اعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم السبت ، تسجيل 739 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع عدد الاصابات الى 115483 حالة ، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة لترتفع عدد حالات الوفاة جراء المرض الى 694 وفاة.

واكدت الوزارة، شفاء 613 إصابات من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض الى 107108 حالة.

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