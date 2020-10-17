شكري يتهم تركيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا لأسباب توسعية

السبت 17 أكتوبر 2020

اتهم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تركيا ضمنا بنقل مرتزقة إلى ليبيا لأسباب توسعية.



إلى ذلك، حذر الجيش الوطني الليبي حكومة الوفاق من الإقدام على أي عمل عدواني.

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وقال الجيش الوطني، اليوم السبت، 17/تشرين الأول/2020: نحذر ميليشيات الوفاق من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقعنا.

وأكد الجيش التزامه بالهدنة من أجل إنجاح العملية السياسية