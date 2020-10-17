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شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف عن الطريقة التي هربت بها إيران سفيرها لدى الحوثيين والان مع التفاصيل
السبت 17 أكتوبر 2020
كشفت مصادر إعلامية عن الطريقة التي وصل بها إلى صنعاء من عينته إيران سفيرا لها في اليمن.
وقالت المصادر إن الإيراني "حسن إيرلو" الذي عينته طهران سفيرا لها في صنعاء وصل يوم الأربعاء الماضي إلى مطار صنعاء الدولي قادما من مسقط على متن طائرة عمانية.
وتابعت أن إيرلو وصل برفقة القيادي في جماعة الحوثي عبدالملك العجري
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