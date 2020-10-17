شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما سيدعم جو بايدن ميدانيا الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل

السبت 17 أكتوبر 2020 سيشارك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الأربعاء لأول مرة في حدث انتخابي ميداني لدعم نائبه السابق جو بايدن الذي يواجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر.

وأعلن فريق حملة بايدن الجمعة أن "الرئيس أوباما سيتوجه في 21 أكتوبر إلى فيلادلفيا لخوض حملة لصالح جو بايدن وكامالا هاريس" المرشحة لمنصب نائب الرئيس. Advertisements ولم تتوفر في الحين تفاصيل حول الحدث. وفيلادلفيا إحدى الولايات المهمة في الانتخابات الرئاسية، وقد فاز فيها ترامب عام 2016 بفارق ضئيل.

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