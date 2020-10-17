شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة متصلة بكوفيد-19 اليوم السبت نزولا من 55 في اليوم السابق، وهو ما يقل كثيرا عن معدل الوفيات التي سجلت في ذروة تفشي الوباء في إيطاليا في شهري مارس آذار وأبريل نيسان عندما بلغت حالات الوفاة اليومية أكثر من 900.
وإيطاليا هي أول بلد يجتاحه وباء كوفيد-19 في أوروبا، ووفقا للأرقام الرسمية فإن إيطاليا لديها ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوروبا، بعد بريطانيا، حيث سجلت 36427 حالة منذ انتشار المرض في فبراير شباط.
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