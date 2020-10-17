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إيطاليا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

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قالت وزارة الصحة اليوم السبت إن إيطاليا سجلت 10925 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية زيادة من 10010 حالات أمس.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة متصلة بكوفيد-19 اليوم السبت نزولا من 55 في اليوم السابق، وهو ما يقل كثيرا عن معدل الوفيات التي سجلت في ذروة تفشي الوباء في إيطاليا في شهري مارس آذار وأبريل نيسان عندما بلغت حالات الوفاة اليومية أكثر من 900.

وإيطاليا هي أول بلد يجتاحه وباء كوفيد-19 في أوروبا، ووفقا للأرقام الرسمية فإن إيطاليا لديها ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوروبا، بعد بريطانيا، حيث سجلت 36427 حالة منذ انتشار المرض في فبراير شباط.

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