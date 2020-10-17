شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. 739 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 115483 حالة، في حين سُجلت أربع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 694 حالة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7681 حالة . وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 613 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد - 19 " 107108 حالات.

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