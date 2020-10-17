شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران الإسرائيلي» ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

عاد الطيران الحربي الإسرائيلي إلى انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701. وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي انتهكت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب اللبناني، ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة من البلدة المذكورة .

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