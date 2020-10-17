شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء العالمي": انعدام الأمن الغذائي لا يزال مرتفعاً في السودان والان نبدء بالتفاصيل
وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديرها في السودان حميد نورو فى تصريح نشر اليوم : إنه يمكن لهذه الأزمات المتعددة مجتمعة أن تؤدي إلى المزيد من انعدام الأمن الغذائي والمخاطرة بدفع ملايين الأشخاص إلى الفقر.
وأضاف: إذا اتخذنا إجراءات متضافرة الآن فيمكننا بناء المستقبل الذي نريد - عالم خال من الجوع - ولا نزال ملتزمين بالعمل مع جميع شركائنا في السودان -بما في ذلك الحكومة- لتحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول 2030.
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