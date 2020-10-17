شكرا لقرائتكم خبر عن ليشعر المواطنون بالأمان.. اليونان تبني سياجا جديدا على حدودها مع تركيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عبر التلفزيون الرسمي بعد تفقد سير العمل في المشروع، إن البناء ضروري " حتى يشعر المواطنون اليونانيون بالأمان".
وهددت أنقرة مرارا بالسماح لآلاف من المهاجرين بالعبور من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان الدولة العضو في التكتل.
وإلى شمال النهر الحدودي عند معبر كاستانيس-كابيكول، يوجد بالفعل سياج يبلغ طوله 11 كيلومترا تقريبا.
وتبني أثينا حاليا ثلاثة سياجات جديدة على ثلاثة قطاعات من المسار الجنوبي للنهر بطول نحو 27 كيلومترا.
وتأججت أزمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن النهر في فبراير الماضي. وكانت أنقرة قد أعلنت آنذاك أن الحدود مع الاتحاد الأوروبي مفتوحة. ثم تدفق الآلاف من المهاجرين انطلاقا من تركيا.
وقال الاتحاد الأوروبي إن تركيا تستغل محنة المهاجرين وأرسلت مسؤولين إضافيين من وكالة حماية الحدود الأوروبي فرونتكس إلى المنطقة.
ومنعت قوات الأمن اليونانية أغلب عمليات العبور آنذاك. ووجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الشكر لليونان لكونها "درع أوروبي".
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