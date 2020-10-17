شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: العالم المنقسم يفشل في مكافحة كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل
وقال جوتيريش إنه كان من الممكن فعل المزيد إذا تعاونت البلدان معا لمكافحة المرض الذي أودى بحياة ما يربو على المليون شخص.
وصرح لوكالة الأنباء البرتغالية لوسا "جائحة كوفيد-19 تحدي عالمي للمجتمع الدولي بأسره، للتعددية ولي كأمين عام للأمم المتحدة".
وأضاف "للأسف أنها اختبار أخفق فيه المجتمع الدولي حتى الآن".
وقال إنه إذا لم تتخذ إجراءات منسقة "فسيدفع فيروس دقيق الملايين نحو الفقر والجوع فيما ستبقى الآثار الاقتصادية المدمرة لأعوام مقبلة".
وانتقد جوتيريش بلدان العالم لعدم اتحادها من أجل حل التحديات العالمية الأخرى التي تشمل النزاعات في أفغانستان واليمن وسوريا.
وأضاف "هذا مصدر إحباط شديد".
وأصيب ما يربو على 39 مليونا بفيروس كورونا وفقا لإحصاء رويترز الذي يستند إلى بيانات رسمية.
وسُجلت حالات إصابة في أكثر من 210 دول ومناطق منذ رصد أوائل الحالات في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
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