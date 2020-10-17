أدلة جديدة تؤكد دور فيتامين (د) في الحماية من كورونا

نيويورك ـ وكالات: تواصل العديد من الجامعات والمراكز البحثية حول العالم جهودها للوصول إلى أدلة واضحة حول علاقة نقص فيتامين “د” بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وإمكانية استخدامه في علاج المصابين. يقول موقع “إنسيدر” الأميركي إن هناك أدلة جديدة تقول إن فيتامين “د” يمكن أن يساعد في علاج كورونا عن طريق التخفيف من خطورة الإصابة. حيث تعد مادة “كالسيفيديول” هي إحدى العناصر التي يحصل عليها الجسم من تناول فيتامين “دي”. ويضيف الموقع: “كشفت دراسة صغيرة شلمت 76 شخصا، وتم نشرها الشهر الجاري، أن مرضى كورونا الذين يحصلون على مادة “كالسيفيديول” ، يكونون أقل احتياجا لدخول وحدات العناية المركزة وأنه لم يتم تسجيل حالات وفاة بينهم. ويضيف الموقع إن “هذه النتائج تدعم الأدلة السابقة التي تقول إن حصول الجسم على كميات كافية من فيتامين “د” يمكنها أن تمثل حائط صد للوقاية من كورونا”.

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