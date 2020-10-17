جيلياد ساينسز: دراسات عديدة أثبتت الفائدة السريرية لـ(ريمديسيفير)

بعد دراسة جديدة شككت بفعالية العقار كعلاج لكورونا زيوريخ ـ رويترز: شب خلاف بعد أن خلصت تجربة سريرية لمنظمة الصحة العالمية إلى أن عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات ليس له تأثير يذكر على فرص مرضى كوفيد19 في النجاة. وقالت شركة جيلياد ساينسز الأميركية التي طورت العقار إن تلك النتائج تبدو متعارضة مع الأدلة التي خلصت إليها دراسات أخرى أثبتت الفائدة السريرية لريمديسيفير الذي استخدم كأحد الأدوية لعلاج إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكورونا. وقالت الشركة “نحن قلقون من أن البيانات من تلك التجربة العالمية المعروف عنها كل شيء سلفا لم تخضع للمراجعة الصارمة المطلوبة ليتسنى على أساسها إقامة نقاش علمي بناء”. لكن ريتشارد بيتو وهو خبير مستقل عينته منظمة الصحة العالمية للتدقيق في نتائج الدراسة رفض انتقادات جيلياد. وقال للصحفيين “إنها نتيجة يعتمد عليها ولا تتركوا أي شخص يقول لكم خلاف ذلك لأنهم سيحاولون، هذا دليل واقعي”.

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