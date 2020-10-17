شوقي كاظم يكشف سبب تنحيه عن منصب الأمين المالي في نادي النفط

2020-10-17 | 16:23
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كشف عضو الهيئة الإدارية في نادي النفط الرياضي، شوقي كاظم، سبب تنحيه عن منصب الأمين المالي في إدارة النادي.
وأوضح بالقول، ان "سبب اصراري على ان تكون الأمانة المالية في الهيئة الجديدة لعضو اخر وعدم تكرار ترشيحي لهذا المنصب، وذلك لغرض العمل بكل شفافية ووضوح وعدم احتكار اي منصب من قبلي".
وأضاف "على الرغم من استغراب الجميع من قراري الا انه جاء بإرادة قوية لإشراك جميع اعضاء الهيئة الإدارية بالعمل".
وتابع أن "التغيير الايجابي للفترة الماضية الذي اشاد به الجميع، لم يكن عملاً فردياً يجير باسم شخص انما هو نتاج تضافر جهود الجميع الذين عملوا بروح الفريق تحت مظلة الاب الروحي للجميع (ابو شوقي) وعلى الرغم من صعوبة الفترة والضغوط، الا انني اعتبرها من اجمل الفترات كون العمل في ظل ظرف صعب هو العمل الذي يسمى انجازاً".
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