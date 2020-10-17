589 اصابة بكورونا في الرصافة من هذه المناطق

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاصابات موزعة كالتالي :



قطاع الرصافة 21 حالة

قطاع البلديات الثاني 19 حالة

قطاع النهروان 15 حالة

قطاع البلديات الاول 31 حالة

قطاع الشعب 30 حالة

قطاع الاستقلال 14 حالة

شارع المغرب حالتين محلة 304

قطاع بغداد جديدة 19 حالة - 149 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحيةقطاع الرصافة 21 حالةقطاع البلديات الثاني 19 حالةقطاع النهروان 15 حالةقطاع البلديات الاول 31 حالةقطاع الشعب 30 حالةقطاع الاستقلال 14 حالةشارع المغرب حالتين محلة 304قطاع بغداد جديدة 19 حالة - 440حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

•مدينة الصدر 108 حالة

الشعب 29 حالة

البلديات 23 حالة

شارع فلسطين 22 حالة

الامين 16 حالة

بغداد جديدة 19 حالة

الزعفرانية 22 حالة

الكرادة 26 حالة

الاعظمية26 حالة

حي تونس 12 حالة

العبيدي 24 حالة

حي الزهراء 9 حالات

حي النصر حالة واحدة

حي السلام حالة واحدة

ام الكبر والغزلان 8 حالات

المعامل 9 حالات

زيونة 10 حالات

شارع السعدون حالة واحدة

الجادرية حالتين

الكفاح حالة واحدة

باب الشيخ حالة واحدة

سبع قصور 8 حالات

الطالبية 9 حالات

محافظة واسط حالة واحدة

المشتل 9 حالات

حي الزهراء 10 حالات

المعامل 9 حالات

الرشاد حالة واحدة

الطالبية حالتين

الشماعية 5 حالات

الصليخ 8 حالات

الراشدية 6 حالات

حي النصر حالة واحدة

حي القاهرة 9 حالات

سبع ابكار حالتين

المدائن 8 حالات

حي الزهراء حالتين

بسماية حالة واحدة

الكفاح حالتين

التاجي حالة واحدة

حي تونس حالتين

الدوانم حالة واحدة

شارع المغرب حالتين العبيدي 24 حالةحي الزهراء 9 حالاتحي النصر حالة واحدةحي السلام حالة واحدةام الكبر والغزلان 8 حالاتالمعامل 9 حالاتزيونة 10 حالاتشارع السعدون حالة واحدةالجادرية حالتينالكفاح حالة واحدةباب الشيخ حالة واحدةسبع قصور 8 حالاتالطالبية 9 حالاتمحافظة واسط حالة واحدةالمشتل 9 حالاتحي الزهراء 10 حالاتالمعامل 9 حالاتالرشاد حالة واحدةالطالبية حالتينالشماعية 5 حالاتالصليخ 8 حالاتالراشدية 6 حالاتحي النصر حالة واحدةحي القاهرة 9 حالاتسبع ابكار حالتينالمدائن 8 حالاتحي الزهراء حالتينبسماية حالة واحدةالكفاح حالتينالتاجي حالة واحدةحي تونس حالتينالدوانم حالة واحدةشارع المغرب حالتين

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 54475 توفي منهم 1315 للاسف فيما اكتسب الشفاء 48653 ومتبقي قيد العلاج 4507".

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