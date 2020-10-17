589 اصابة بكورونا في الرصافة من هذه المناطق

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاصابات موزعة كالتالي :
قطاع الرصافة 21 حالة
قطاع البلديات الثاني 19 حالة
قطاع النهروان 15 حالة
قطاع البلديات الاول 31 حالة
قطاع الشعب 30 حالة
قطاع الاستقلال 14 حالة
شارع المغرب حالتين محلة 304
قطاع بغداد جديدة 19 حالة
- 440حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
•مدينة الصدر 108 حالة
الشعب 29 حالة
البلديات 23 حالة
شارع فلسطين 22 حالة
الامين 16 حالة
بغداد جديدة 19 حالة
الزعفرانية 22 حالة
الكرادة 26 حالة
الاعظمية26 حالة
حي تونس 12 حالة
حي الزهراء 9 حالات
حي النصر حالة واحدة
حي السلام حالة واحدة
ام الكبر والغزلان 8 حالات
المعامل 9 حالات
زيونة 10 حالات
شارع السعدون حالة واحدة
الجادرية حالتين
الكفاح حالة واحدة
باب الشيخ حالة واحدة
سبع قصور 8 حالات
الطالبية 9 حالات
محافظة واسط حالة واحدة
المشتل 9 حالات
حي الزهراء 10 حالات
المعامل 9 حالات
الرشاد حالة واحدة
الطالبية حالتين
الشماعية 5 حالات
الصليخ 8 حالات
الراشدية 6 حالات
حي النصر حالة واحدة
حي القاهرة 9 حالات
سبع ابكار حالتين
المدائن 8 حالات
حي الزهراء حالتين
بسماية حالة واحدة
الكفاح حالتين
التاجي حالة واحدة
حي تونس حالتين
الدوانم حالة واحدة
شارع المغرب حالتين
واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 54475 توفي منهم 1315 للاسف فيما اكتسب الشفاء 48653 ومتبقي قيد العلاج 4507".
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