فتوى جديدة للمرجع السيستاني تتعلق بإسرائيل

أفتى المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، بحرمة شراء المنتجات الإسرائيلية أو الداعمة لها.

وأكد السيستاني في فتوى صادرة عن مكتبه بأنه "لا ترخيص في التعامل بالمنتوجات الإسرائيلية ومنتوجات الشركات التي يثبت بصورة مؤكدة انها تدعم الكيان الاسرائيلي دعماً مؤثراً".

وكان مكتب المرجع الديني الأعلى، قد رد على استفتاء بهذا الصدد ورد إليه بحسب بيان للمكتب.

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وجاء في نص الاستفتاء الذي نشره مكتب "السيستاني": السؤال: هل يجوز البيع والشراء من محلات تخصّص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل؟

فكان الجواب بحسب بيان مكتبه: لا ترخيص في التعامل بالمنتوجات الإسرائيلية ومنتوجات الشركات التي يثبت بصورة مؤكدة أنها تدعم إسرائيل دعماً مؤثراً.