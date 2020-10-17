2020-10-17 | 15:24
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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي أقيمت على ملعب "جوديسون بارك".
بدأ التسجيل من خلال هدف لصالح ليفربول عن طريق، ساديو ماني، في الدقيقة الثالثة، قبل التعادل من مايكل كين في الدقيقة 19.
وفي الشوط الثاني، تقدم محمد صلاح في الدقيقة 72 لصالح ليفربول ثم تعادل كالفيرت لوين لصالح إيفرتون في الدقيقة 81.
وكاد ليفربول يخطف المباراة بهدف ثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ولكن حكم المباراة وتقنية الفيديو ألغا الهدف بداعي التسلل على ساديو ماني صاحب تمريرة الهدف.
بهذا التعادل، يحافظ إيفرتون على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة بينما يتقدم ليفربول إلى المركز الثاني مؤقتًا برصيد 10 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يوقف سلسلة انتصارات ايفرتون بتعادل دراماتيكي في ديربي الميرسيسايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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