ليفربول يوقف سلسلة انتصارات ايفرتون بتعادل دراماتيكي في ديربي الميرسيسايد

بدأ التسجيل من خلال هدف لصالح ليفربول عن طريق، ساديو ماني، في الدقيقة الثالثة، قبل التعادل من مايكل كين في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، تقدم محمد صلاح في الدقيقة 72 لصالح ليفربول ثم تعادل كالفيرت لوين لصالح إيفرتون في الدقيقة 81.



وكاد ليفربول يخطف المباراة بهدف ثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ولكن حكم المباراة وتقنية الفيديو ألغا الهدف بداعي التسلل على ساديو ماني صاحب تمريرة الهدف.

بهذا التعادل، يحافظ إيفرتون على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة بينما يتقدم ليفربول إلى المركز الثاني مؤقتًا برصيد 10 نقاط.

