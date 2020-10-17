ماذا فعل "كورونا" بعطلة ملك هولندا وعائلته؟

بعد انتقاد قاس، ألغت العائلة الملكية الهولندية عطلة إلى اليونان خلال أزمة فيروس كورونا.



وجاء في بيان من العائلة الملكية نشر في وقت متأخر من أمس الجمعة: "نرى ردود أفعال الشعب تجاه تقارير صدرت في وسائل الإعلام.. إنها عنيفة وتمسنا.. ومما لاشك فيه أنه للتغلب على كوفيد-19، فإن من الضروري اتباع الإرشادات".

كان أعضاء من المعارضة والأحزاب الحاكمة قد انتقدوا رحلة الملك فيليم-أليكسندر( 53 عاما) وأسرته في طائرة حكومية إلى منزل قضاء عطلاتهم في شبه جزيرة بيلوبونيز، وهو الأمر الذي لم يصبح معروفا سوى من خلال تقارير وسائل الإعلام.

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وفي ضوء وظيفته التي تعد قدوة كرئيس بلد، كان يجب على الملك اتباع دعوة الحكومة بالبقاء في "بيئته" قدر المستطاع، حسبما قال جوست سنيلر من الحزب الحاكم "دي 66"، لوكالة الأنباء الألمانية.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 217 ألفا و821 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت امستردام، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في هولندا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 6765. وتعافى من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 5108 من المصابين حتى صباح السبت.

ولم يصدر تحذير من خطر متزايد من فيروس كورونا في المنطقة التي تقع بها فيلا العطلات الخاصة بفيليم-أليكسندر باليونان.