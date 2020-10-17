تفاعل سعودي وعربي كبير مع حملة لمقاطعة البضائع التركية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ خاص

تفاعل مغردون سعوديون وعرب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع حملة لمقاطع البضائع التركية.



وتأتي هذه الحملة على خلفية السياسات التركية الخارجية والتي من ضمنها التدخلات في شئون بلدان أخرى وإرسال مرتزقة إلى جبهات ساخنة.

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وتحت هشتاج #حمله_مقاطعه_البضايع_التركيه المئات من المدونين آلاف التغريدات المؤيدة لفكرة المقاطة.

وكتب المذيع علي العلياني: السعودية أغلى من المصالح الضيقة.. لابد ان نبادر من اجلها عندما نشعر بأن الأعداء يتربصون بها.

وتداول المغردون تصريحات لبرلماني تركي نصها: حذرت #تركيا من خطورة المقاطعة #السعودية ومن إمكانية انتشار هذه المقاطعة لتمتد لدول حليفة للسعودية بسبب سياسة #اردوغان ، نعيش أزمة إقتصادية ، واذا استمرت المقاطعة فإن إفلاس المصدرين الأتراك سيكون حتميا.

وقال مغرد يدعى منصور: مقاطعة المنتجات التركية بسبب عداوتهم للسعودية ومحاولات تشتيت الشعب وتهجيره وتحالفهم مع كل من يريد تدمير #المملكة_العربية_السعودية