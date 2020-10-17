شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شكري يتهم تركيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا لأسباب توسعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اتهم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تركيا ضمنا بنقل مرتزقة إلى ليبيا لأسباب توسعية.



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إلى ذلك، حذر الجيش الوطني الليبي حكومة الوفاق من الإقدام على أي عمل عدواني.

وقال الجيش الوطني، اليوم السبت، 17/تشرين الأول/2020: نحذر ميليشيات الوفاق من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقعنا.

وأكد الجيش التزامه بالهدنة من أجل إنجاح العملية السياسية