الجيش الليبي يحذر المليشيا من الإقدام على أي عمل عدواني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 حذر الجيش الوطني الليبي حكومة الوفاق من الإقدام على أي عمل عدواني.

Advertisements وقال الجيش الوطني، اليوم السبت، 17/تشرين الأول/2020: نحذر ميليشيات الوفاق من مغبة الإقدام على أي عمل عدواني يستهدف مواقعنا. وأكد الجيش التزامه بالهدنة من أجل إنجاح العملية السياسية

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