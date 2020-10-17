شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوباما سيدعم جو بايدن ميدانيا الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 سيشارك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الأربعاء لأول مرة في حدث انتخابي ميداني لدعم نائبه السابق جو بايدن الذي يواجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر.

Advertisements وأعلن فريق حملة بايدن الجمعة أن "الرئيس أوباما سيتوجه في 21 أكتوبر إلى فيلادلفيا لخوض حملة لصالح جو بايدن وكامالا هاريس" المرشحة لمنصب نائب الرئيس. ولم تتوفر في الحين تفاصيل حول الحدث. وفيلادلفيا إحدى الولايات المهمة في الانتخابات الرئاسية، وقد فاز فيها ترامب عام 2016 بفارق ضئيل.

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