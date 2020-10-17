شكرا لقرائتكم خبر عن "الدولة فوق الكل " والإخوان تنظيم عميل ..عدد مميز لروز اليوسف برئاسة الطاهرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في عدد مميز لمجلة "روز اليوسف"، تحت رئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الطاهرى، تناول العديد من القضايا والملفات، وحمل غلاف العدد عنوان "محاكمات هيكل في قاعة إحسان عبد القدوس"، إلى جانب عناوين أخرى، منها: "وحيد حامد: الدولة فوق الكل.. الإخوان تنظيم عميل.. ولم أستغرب علاقتهم بهيلارى"، وكذلك "تحركات لوبي "قطر" قبل الانتخابات الأمريكية"، كما ضمت العديد من الموضوعات السياسية الدولية، والثقافية.
و تم تكليف أحمد الطاهري، برئاسة تحرير مجلة روز اليوسف، التي تعد من كبرى المجلات المصرية التي تأسست في العام 1925، وهي مجلة سياسية عريقة تتسم بالموضوعية، والمهنية، والجرأة والشجاعة وتغليب خط الاعتدال والانفتاح والحوار في مواجهة التطرف.
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